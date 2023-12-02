انطلاق حملة «قلبك أمانة» في وحدات الرعاية الأساسية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، إطلاق حملة «قلبك أمانة»، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم صحة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال منشآت الرعاية الأولية للتوعية بالمخاطر القلبية والوقاية منها من خلال الاكتشاف المبكر والإدارة السليمة للأمراض غير السارية «ضغط وسكر»، وما يترتب عليها من مخاطر قلبية.

اختيار مركز طبي كفر شكر نموذجا للمبادرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه جرى اختيار مركز طبي كفر شكر ليكون نموذج تفعيل الحملة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن حملة قلبك أمانة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية من خلال التعامل مع عوامل الخطورة والمضاعفات المترتبة وبالأخص القلبية منها، حيث أن التدخل السريع يقي المريض من أي مضاعفات.

15 منشأة رعاية أساسية تقدم خدمات المبادرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يتم تقديم الخدمة في محافظة القليوبية من خلال 15 منشأة رعاية أساسية موزعة على جميع الإدارات، وتشمل خدمات:

- فتح ملف طبي للمريض

- إجراء فحوصات الضغط والسكر من خلال قياس السكر العشوائي والتراكمي والدهون الثلاثية ووظائف الكلى

- إجراء رسم القلب وتقييم التعرض للمخاطر القلبية

- صرف الأدوية طبقا للأدلة الإكلينيكية المحدثة

وأكد وكيل وزارة الصحة العامة أن جميع خدمات حملة قلبك أمانة تقدم بالمجان لجميع الفئات العمرية فوق 18 سنة، تحت شعار «قلوبنا أمانة من الله يجب الحفاظ عليها».