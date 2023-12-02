قنا تجهز 10 لجان عامة بـ312 مركزا لاستقبال أكثر من 2 مليون ناخب

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كافه الأجهزة التنفيذية بتوفير أوجه الدعم اللوجستي، وسرعة الانتهاء من تجهيز كافة المقار الانتخابية، استعدادًا لانتخابات الرئاسة المقررة خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وشدد على ضرورة انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال فترة الانتخابات، والتأكد من وجود مصادر طاقة كهربائية بديلة من خلال مولدات الديزل، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، ومراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبًا لوقوع حالات مرضية طارئة.

توفير كل الخدمات في الانتخابات الرئاسية

كما وجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كراسي متحركة داخل اللجان لخدمة ذوي الهمم مع مساعدتهم للتعرف على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة بهم.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده «الداودي»، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

2 مليون و146 ألف ناخب له حق التصويت بقنا

وأوضح محافظ قنا، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من أبناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة، التي تعكس مدى تحضر الشعب المصرى العظيم.