تسليم عقود 200 مشروع و3 آلاف كرتونة غذائية لـ«الأولى بالرعاية» ببني سويف

أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بلال حبش، في حضور فعاليات الاحتفالية السادسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، التي يجري تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع مشروعات تنموية صغيرة بقيمة 6 ملايين جنيه

وسلم نائب محافظ بني سويف، دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيهًا لـ200 مستفيد، بواقع 30 ألف جنيه لكل فرد، منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد، بجانب توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف.

جاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الأورمان ومؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، للدعم الغذائي والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

نائب محافظ بني سويف يثمن دور المجتمع المدني

وخلال الاحتفالية، وجه نائب محافظ بني سويف، الشكر لمؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، موجها التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.