يصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا.. أعلى عائد للشهادات السباعية في البنوك

تعد الشهادات الادخارية، التي تتيحها البنوك للعملاء، من أكثر الأوعية الادخارية انتشاراً وإقبالاً وأماناً من قبل المواطنين غير الراغبين في المخاطرة بأموالهم، خاصةً وأنها توفر عائداً مضموناً دون خسائر أو مخاطرة، وهو ما يجعل عدداً كبيراً من عملاء البنوك يهتمون بالبحث عن أعلى عائد للشهادات السباعية، التي توفر مكسباً دون مخاطرة.

ويقدم عدد من البنوك شهادات ادخارية تصل مدتها إلى 7 سنوات، بأسعار عائد تنافسيه، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الشهادات الادخارية لمدة 7 سنوات، التي تقدمها البنوك للعملاء، وفق ما أعلنته البنوك على مواقعها الإلكترونية.

الشهادة السباعية من بنك مصر

- تعتبر أعلى عائد للشهادات السباعية تقدمها البنوك.

- تقدر قيمة العائد بنسبة 12.27%.

- يتم صرف العائد شهريا.

- مدة الشهادة: 7 سنوات، ويمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر من الشراء.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 750 جنيهاً.

ويمكن للمواطنين الحصول على عائد شهري يقدر بـ5 آلاف و312 جنيهاً من خلال شراء الشهادة السباعية من بنك مصر، بمبلغ 500 ألف جنيه.

الشهادة السباعية من البنك التجاري الدولي (CIB)

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB للعملاء التابعين له الشهادة السباعية ذات العائد الثابت.

- عائد شهري يصل إلى 10.5%.

- يتم صرف العائد شهرياً.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من الشراء.