نقل 45 ألف طن مخلفات إلى مصانع التدوير في الدقهلية

شنت رئاسة مجالس المدن والمراكز في الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من أماكنها، ونقلها إلى مصانع التدوير والتخلص منها بطريقة آمنة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

الدفع بمعدات وسيارات لرفع الأتربة والنفايات

قال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إنه تمت أعمال رفع المخلفات في نطاق الحي في مدينة المنصورة والدفع بمعدات وسيارات لرفع الأتربة والنفايات، وجرى رفع 100 طن من المخلفات مشددا على أن حماية البيئة والحفاظ عليها ضمن أولوياتنا لتحقيق مطالب المواطنين.

وأوضح محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أن هناك متابعة يومية على أعمال النظافة وإزالة الأتربة في نطاق المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وتجميعها ونقلها بسيارات كبيرة إلى مصنع الحوات بمدينة المنزلة وإزالة التراكمات الترابية وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والارتقاء بمظهر وجمال المدينة على مستوى المحافظة.

رفع المخلفات الصلبة والنفايات وتفريغ الحاويات

ووجه أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، لرفع المخلفات الصلبة والنفايات وتفريغ الحاويات والصناديق بشكل آمن وتطهير أماكن تجمعات القمامة وتعقيمها في الفترتين الصباحية والمسائية حيث جرى رفع 45 ألف طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة.