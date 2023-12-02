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سفيرة مصر بزيمبابوي: هناك مصريون يقطعون مسافات بعيدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

كتب:

محمد عزالدين
05:26 م | السبت 02 ديسمبر 2023
سفيرة مصر في زيمبابوي

سفيرة مصر في زيمبابوي

قالت سلوى الموافي، سفيرة مصر زيمبابوي، إن السفارة المصرية في هراري فتحت أبوابها لليوم الثاني على التوالي، ويستمر إقبال أبناء الجالية المصرية على المقر الانتخابي، وأمس كان يوم عمل في زيمبابوي بينما اليوم الإجازة الأسبوعية، وتوافد اليوم عدد من أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أنها تتوقع المزيد من الحضور من قبل الناخبين خلال الساعات المقبلة؛ نظرا لأن ليس كل أبناء الجالية مقيمين في العاصمة هراري، بينما في مدن وأقاليم تبعد بعضها 6 ساعات عن العاصمة.

وأشارت إلى أن باب السفارة دائما مفتوح، وهي بيت مصر في زيمبابوي، ومستعدة لاستقبال الجالية بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى السهولة واليسر.

وقدمت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية على العمل الدؤوب والتنسيق المسبق، قائلة: «نلاحظ أن العملية الانتخابية تتطور مع كل استحقاق انتخابي وتساهم على نحو سلس في العملية الانتخابية بالخارج، وهذا يصب في صالح تشجيع المواطن المصري بالخارج على ممارسة حقه الانتخابي».

 

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