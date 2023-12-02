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حملة السيسي تستعرض لقطات من مشاركة المصريين في 3 دول بانتخابات الرئاسة (صور)

كتب:

آية الله الجافي
04:54 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في بولندا

تصويت المصريين في بولندا

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مواصلة التوافد من الناخبين المصريين بالخارج في دول بولندا والبرتغال ورومانيا على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الثاني لها.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر حتى غدا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة. 

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بقلم آية الله الجافي