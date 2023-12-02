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منح المنشأت غير مستوفية لإجراءات السلامة مهلة 15 يوما لتوفيق أوضاعها في قنا

كتب:

رجب آدم
05:23 م | السبت 02 ديسمبر 2023
محافظ قنا

محافظ قنا

قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، منح الجهات غير المستوفية لإجراءات السلامة والصحة المهنية مهلة 15 يوما لاستكمالها وتلافى السلبيات الموجودة بها وإخطار القوى العاملة واللجنة بما تم بخصوصها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المقصرين في استكمال إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمنشآت والمصالح الحكومية.

السلامة والصحة المهنية 

جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقنا، وحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة.

ضمان التأمين الذاتي لكل منشأة

كما شدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل المادة الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل من أجل حماية المنشآت والعاملين بها والمتعاملين معها ومنع تعرضهم للمخاطر، وأن يتم تدريب مجموعة من العاملين في كل جهة على اتخاذ الإجراءات التأمينية لضمان التأمين الذاتي لكل منشأة وتشكيل لجنة للمرور على جميع المنشآت الحكومية لدراسة المشاكل والمعوقات التي تمنع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من توافر جمع إجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

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