الكشف على 300 مواطن في قافلة طبية بالسويس

نظمت جمعية الشرقية للتنمية الاجتماعية في منطقة المثلث بالسويس، قافلة طبية وتثقيفية متكاملة، شارك بها العديد من الجهات، وقدمت 11 نوعا من الخدمات 302 مواطنين.

وقالت سيدة رفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبدعم وإشراف السكرتير العام خالد سعداوي، تم تنظيم قافلة توعوية وإعلامية متكاملة بحضور ومشاركة عدد من الجهات.

قياس مستوى الدارسين

وأوضحت مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، أن القافلة تضمنت إجراء قياس مستوى واستعلام لعدد 107 مواطنين، وإجراء امتحان فوري لـ25 دارسا، وتوقيع الكشف الطبي تخصص نساء وتوليد لـ35 حالة، وتوقيع الكشف على 30 طفلا، والكشف الطبي تخصص أنف وأذن لـ20 حالة، و60 حالة تخصص باطنة، كما تم توقيع الكشف الطبي تخصص جراحة عامة لعدد 25 حالة مع توزيع العلاج مجانا لجميع الحالات التي تم الكشف عليها.

تنظيم ندوات تثقيفية خلال القافلة

وأشارت سيدة رفاعي إلى أنه تم توزيع حوافز جذب عينية للدارسين، مقدمة من جمعية رعاية مرضى الكبد، وتم عقد ندوة تثقيفية بواسطة أخصائي الإعلام بوزارة الري.