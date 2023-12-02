تجهيز المدارس المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، في إطار الاستعدادات لجاهزية محيط المدارس التي بها مقار اللجان الانتخابية، تكليف إدارة الكهرباء بقيادة المهندسة عبير شكري، برفع كفاءه الإنارة داخل وخارج ومحيط المدارس التي بها مقرات انتخابية التي تجري خلال أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الحالي، مشيرًا إلى النتهاء بشكل كبير من تجهيزات المدارس التي ستشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.

إنارة محيط اللجان وداخلها

وأشار «سحلول» إلى إنارة 3 كشافات ليد بمعهد الراشدين شارع العمروسي من شارع إسكندر، كما تم إنارة عامود وعزل وتأمين الأسلاك داخل الأعمدة، وتركيب 3 أبواب جانبية بلاستك بشارع ملك حفني أمام مدرسة صلاح الدين الدسوقي ومدرسة على بن أبي طالب، كما تم إنارة عامود الشارع الجانبي لمدرسة صلاح الدين الدسوقي.

لمبات صوديوم

وأضاف رئيس حي المنتزة أول، أنه تم أيضًا إنارة 2 كشاف صوديوم وكشاف ليد داخل المدراس وأمام مدرستي علي المصري وعلي بن أبي طالب، بالإضافة إلى إنارة 2 كشاف ليد وكشاف صوديوم وتثبيت 2 حمالة أسلاك ورفع الشبكة الهوائية بمدرسة الفريق أحمد بدوي، وجاري استكمال الأعمال تباعًا لتنتهي جميع الأعمال قبل انطلاق العرس الانتخابي بوقت كاف.