سفير مصر في أستراليا: نتوقع كثافة التصويت باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

قال السفير محمود زايد، سفير مصر في أستراليا، إن أستراليا يوجد بها 3 لجان انتخابية، وهي ملبورن وسيدني وكانبرا، واللجان الانتخابية فتحت منذ نحو ساعتين لبدء اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية، ويعد اليوم عطلة نهاية الأسبوع في أستراليا.

كثافة في التصويت

وأضاف «زايد»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التصويت شهد في اليوم الثاني كثافة، كما أنه متوقع أن يشهد كذلك في اليوم الثالث مقارنة من اليوم الأول، والهيئة الوطنية للانتخابات موفقة لاختيارها هذا التوقيت لإجراء العملية الانتخابية، حيث أن يومي السبت والأحد عطلة أسبوعية في أستراليا.

التأكيد على الانتماء والهوية

وأشار إلى أن أستراليا بلد كبيرة ومترامية الأطراف، لكن الثلاث لجان الانتخابية قريبة من 70% من الجالية المصرية في أستراليا، وهناك أشخاص سافرت عبر الطيران للحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم وجودهم في أماكن بعيدة عن المقار الانتخابية، وهذا يفسر الرغبة في المشاركة بالاستحقاق والتأكيد على الانتماء والهوية المصرية.