هجوم على قداس بجامعة فلبينية.. والسلطات تكشف التفاصيل

شهدت الفلبين هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي جنوب البلاد، اليوم الأحد، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين.

وكشفت السلطات في الفلبين، تفاصيل الهجوم، وقال رئيس الشرطة المحلية آلان نوبليزا، إن الهجوم وقع خلال قداس عادي في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في مدينة ماراوي عاصمة إقليم لاناو ديل سور بجزيرة مينداناو.

ونشرت السلطات الفلبينية، مزيدا من عناصر الأمن في الحرم الجامعي. ويوم الجمعة الماضي، أسفرت غارة جوية للجيش الفلبيني عن مقتل 11 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في مينداناو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جامعة مينداناو تعلن تضامنها مع جميع المتضررين من الهجوم

وأوضح رئيس الشرطة آلان نوبليزا، أن عناصرها، تحقق فيما إذا كان الهجوم مرتبطا بالغارة الجوية في مينداناو. وتعليقا على الهجوم، أعلنت جامعة ولاية مينداناو، تضامنها مع المجتمع المسيحي وجميع المتضررين من المأساة، وأدانت في بيان، الهجوم، فيما علقت السلطات الدراسة.

وكان طالب جامعي يدعى كريس جورادو، قال في وقت سابق، إن الأمر كان مفاجئا للغاية وفر الجميع، مشيرا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إلى أن ضحايا كانت ملقاة على الأرض، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

رئيس الفلبين: الإرهابيون سينظر إليهم دائما على أنهم أعداء للمجتمع

وكان الجيش الفلبيني، أعلن أمس السبت، إن تنظيم «داعش» الإرهابي، كان يخطط لشن هجمات في إقليم «ماجوينداناو ديل سور»، فيما أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى وضع القوات الفلبينية في حالة تأهب قصوى، بعد الهجوم.

من جانبه، أدان رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس جونيور، وقال إن الإرهابيون، الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سينظر إليهم دائمًا على أنهم أعداء لمجتمع بلاده.