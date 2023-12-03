«رياضة الشرقية» تنظم ورشة تدريب للشباب على فن تطريز القماش بالخط الكوفي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل، وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

الدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية

أشاد محافظ الشرقية بالدور الفعّال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعمٍ كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كل الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات، واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنّه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية «فن التطريز علي القماش بالخط الكوفي» تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب مدينة منيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الأستاذة أسماء التهامى مدربة ومدرسة تطريز معتمدة بتعريف الفتيات المشاركات بفن التطريز واستخداماته وكذلك الأدوات المستخدمة من خيوط وإبر ومعدات أخرى مع شرح طريقة عمل الغرز الأساسية وخطوات إنتاج عمل فني بالخط الكوفي، وطباعة لوحات الخط الكوفي على القماش حيث يعد التطريز أقدم فنون زخرفة القماش وتم استعماله في الحضارات القديمة لتزيين الملابس.