جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024.. يطبق في يناير المقبل

في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء، أعلن مجلس الوزراء في 26 من شهر أكتوبر عام 2022، تثبيت أسعار شرائح الكهرباء التجاري لعام 2023، المطبقة في الوقت الحالي، وإرجاء الزيادات المقررة 6 أشهر أخرى، لتكون في أول يناير عام 2024.

جاء جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 المنزلي كالتالي:-

- جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 الشريحة الأولى من صفر- 50 كيلووات بسعر 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 - 100 كيلووات بسعر 68 قرشًا.

- الشريحة الثالثة تبدأ من صفر لـ200 كيلووات بسعر 83 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات بسعر 111 قرشًا.

- الشريحة الخامسة تكون من 351 لـ650 كيلووات بسعر 131 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 لـ1000 كليووات بسعر 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة تكون صفر لأكثر من 1000 بسعر 145 قرشا.

جاء جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 التجاري كالتالي:-

- الشريحة الأولى سعرها من صفر حتى 100 كيلووات، 65 قرشا.

- الشريحة الثانية سعرها يبدأ من صفر حتى 250 كيلووات سعرها 120 قرشا.

- سعر الشريحة الثالثة يبدأ سعرها من صفر حتى 600 كيلووات 140 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 601 لـ ألف كيلووات 155 قرشا.

- الشريحة الخامسة تكون لأكثر من ألف كيلووات 160 قرشا.