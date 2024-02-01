خطوات وشروط استخراج بدل فاقد رخصة قيادة.. طلعها وأنت في مكانك

يتعرض الكثير من سائقي السيارات إلى فقدان رخصة القيادة الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يُلزمه بالإسراع في استخراج رخصة بديلة؛ تجنبًا لوقوع أي غرامة عليه نتيجة قيادة السيارة بلا رخصة، ولذا نوضح عبر السطور التالية خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة، وشروط استخراجها، والرسوم التي يتكلفها عند استخراجها.

شروط استخراج بدل فاقد رخصة قيادة فوري

لكي يتمكن صاحب رخصة القيادة من استخراج بدل فاقد لها، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.

- أن يكون صاحب الرخصة قد أدى جميع المخالفات المرورية المستحقة عليه.

- أن يقدم طلبًا إلى قسم المرور التابع له.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- تقديم صورة من شهادة براءة الذمة المرورية.

- أن يقدم صاحب الرخصة شهادة طبية تفيد لياقته الصحية للقيادة.

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

يتم استخراج بدل فاقد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية:

1) يقوم صاحب الرخصة بتقديم طلب إلى قسم المرور التابع له.

2) ثم بعد ذلك يقدم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

3) يقدم صورة من شهادة براءة الذمة المرورية.

4) يقوم صاحب الرخصة بتقديم شهادة طبية تفيد بلياقته الصحية للقيادة.

5) يقوم صاحب الرخصة بدفع الرسوم المقررة لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة.

تكلفة استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

تختلف الرسوم المقررة لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها، وإليك فيما يلي الرسوم المقررة لاستخراجها:

- رخصة قيادة خاصة سارية لمدة سنتين: 1250 جنيهًا مصريًا.

- رخصة قيادة خاصة سارية لمدة ثلاث سنوات: 1500 جنيه.

- رخصة قيادة خاصة سارية لمدة خمس سنوات: 1750 جنيهًا.

- رخصة قيادة دراجة نارية سارية لمدة سنتين: 500 جنيه.

- رخصة قيادة دراجة نارية سارية لمدة ثلاث سنوات: 625 جنيهًا.

- رخصة قيادة دراجة نارية سارية لمدة خمس سنوات: 750 جنيهًا.

استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، ولكي يتمكن صاحب الرخصة من استخراج بدل فاقد لها، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أن يكون صاحب الرخصة قد أنشأ حسابًا على موقع وزارة الداخلية المصرية، بعد الدخول عليه من هنـــــا.

- أن يكون قد قام بتفعيل حسابه على موقع وزارة الداخلية المصرية.

- أن يكون صاحب الرخصة قد أدخل بياناته الشخصية وبيانات رخصة القيادة الخاصة به على موقع وزارة الداخلية المصرية.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترنيًا

يتم استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

1) يقوم صاحب الرخصة بتسجيل الدخول إلى حسابه على موقع وزارة الداخلية المصرية.

2) اختيار خدمة «استخراج بدل فاقد رخصة قيادة».

3) بتعبئة البيانات المطلوبة.

4) خطوة دفع الرسوم المقررة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة.

5) والخطوة الأخيرة تتمثل في طباعة طلب استخراج بدل فاقد للرخصة.

ينبغي الإشارة إلى أنه يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بتقديم طلب استخراج بدل فاقد رخصة القيادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فقدان الرخصة، وفي حالة فقدان الرخصة خارج البلاد، يجب على صاحبها أن يقدم طلب استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلى سفارة أو قنصلية مصر في البلد الذي فقد فيه الرخصة.

وفي هذا السياق ينصح بأن يحتفظ صاحب الرخصة بصورة من رخصة القيادة في مكان آمن؛ لحين الحاجة إليها عند فقد الرخصة، وينصح كذلك أن يقوم بتسجيل رخصة القيادة الخاصة به على موقع وزارة الداخلية المصرية.