«الجامعات»: برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تقدمًا كبيرًا بمختلف المجالات خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، وظهر ذلك جليا في موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية ومؤشرات التوظيف والابتكار.

وصرح عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بأن قطاع التعليم الجامعي حقق نموا كبيرا وتطورا في كل المجالات، وهو ما عظّم من قدرة الخريجين والباحثين الذين تبوؤا مكانة عظيمة في الوظائف المحلية والدولية ونجحوا في اقتناص العديد من الجوائز الدولية.

«الأهرام الكندية»: التوسع في الإنشاءات أسهم في استيعاب 3.5 مليون طالب

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التعليم الجامعي في مصر شهد تقدما كبيرا خلال السنوات العشر الماضية وفقا لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وبما يتماشى مع توجهات وطموحات الجمهورية الجديدة، وأوضح «دسوقي» لـ«الوطن»، أن هناك طفرة بمختلف القطاعات نلاحظها يومًا بعد يوم، في ظل التقدم والانفتاح والتطوير بمختلف المؤسسات التعليمية الجامعية في المحافظات.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن ما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ10 سنوات السابقة، يؤكد أن الدولة جعلت الاهتمام بالتعليم في صدارة أهدافها للارتقاء بالمجتمع خلال السنوات القليلة السابقة، لإيمانها بأن بناء الأمم والمجتمعات والارتقاء بالصناعة لا يتأتى إلا من خلال تطوير البحث العلمي وتقديم الدعم الكامل له.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الدولية، إن إنشاء الجامعات الجديدة يتماشى مع متغيرات العصر الحديث المتمثلة في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والرقمنة، مشيرا إلى أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية أنشأت الدولة أكثر من 30 جامعة جديدة متقدمة وفقًا لأحدث النظم العالمية ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، بجانب تطوير الجامعات الحكومية المختلفة وتحديث بنيتها التحتية والمعملية واستيعابها كل مخرجات التقدم العلمي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الأمين السابق للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن عملية بناء الإنساء المرتبط بتطوير التعليم، كانت أحد الأهداف والركائز التي سعت لتحقيقها ثورة 30 يونيو ونجحت في وضع أسس منظومة التعليم الجامعي المتميزة، والتي ظهرت جليا في حجم الإنجاز الكبير بمختلف القطاعات العلمية والبحثية والتقدم الكبير الذي حققته في كبرى التصنيفات.