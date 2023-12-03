مؤتمر عمالي حاشد بأسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة

أعلن عمال أسوان تأييدهم ومبايعتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين اختياره لفترة رئاسية جديدة، إذ جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الجماهيري الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات لنقابات عمال أسوان برئاسة محسن آش الله.

ازدهار الحركة السياحية

وأعلن محسن آش الله، أن الهدف من المؤتمر الحاشد هو رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تنعم مصر في حكمه بالأمن والأمان والاستقرار مما ساهم في ازدهار الحركة السياحية خلال عامي 2022و2023 بجانب قراره الحكيم بإنشاء صندوق دعم السياحة في مصر والذي ساهم فى تحمل أجور العمال وعدم تسريحهم أثناء جائحة كورونا لافتاً إلى إن محافظة أسوان شهدت العديد من الإنجازات التي ستاتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعلن ياسر جاد وكيل وزارة السياحة بأسوان أمام المؤتمر الذي شهده لفيف من القيادات العمالية والرموز الدينية من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إن دعم الرئيس في الانتخابات واجب وطني فهو من حقق قواعد التمن والأمان والاستقرار وهم أساس الجذب السياحي والذي يمثل 30% من الدخل القومي.

إنجازات الدولة المصرية

وأكد وكيل وزارة السياحة أن أبناء أسوان قلباً وقالباً مع الرئيس السيسي حيث لا يخلو منزلا في أسوان إلا ويعمل أحد افراده بالسياحة ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف السابق إن ما نشاهده من إنجازات لا ينكرها أحد مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني.

وقال القس عبد المسيح شكري مندوب الكنيسة بأسوان اننا نؤيد الرئيس السيسي بكل الحب لما رأيناه ولمسناه من إنجازات عظيمة على أرض مصر مستشهداً بمقولة البابا شنودة الشهيرة «مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا».