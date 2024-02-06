أسعار الجواكت الجلد في مصر.. كيف تختار الأنسب لاحتياجاتك؟

الملابس الثقيلة والجواكت من أكثر الأزياء التي يقبل عليها الرجال والنساء في فصل الشتاء، ولذا يكثر التساؤل عن أسعار الجواكت الجلد، إذ تعد من الأزياء الشتوية التي لا تنتهي موضتها أبدًا، فهي تتميز بأناقتها ودفئها وقدرتها على مقاومة العوامل الجوية.

عند شراء جاكيت جلد، يجب الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها نوع الجلد ونوع التصميم والعلامة التجارية، كما يجب تجربة الجاكيت قبل الشراء للتأكد من أنه يناسبك جيدًا، كل هذه النصائح تتعلق بشراء الجواكت الجلد، نوضحها لكم عبر السطور التالية، بالإضافة إلى استعراض أسعار الجواكت الجلد، وأهم أنواعها.

أنواع جواكت جلد رجالي 2024

تتنوع الجواكت الجلد بأشكالها وألوانها وخاماتها، ومن أشهر أنواعها:

جاكيت جلد طبيعي أسود

هو الأكثر شيوعًا وانتشارًا، ويتميز بأنه أنيق وبسيط ويتناسب مع جميع المناسبات.

الجاكيت الجلد البني

هو أيضًا من الأنواع الشائعة، ويتميز بأنه يعطي مظهرًا كلاسيكيًا وأنيقًا.

الجاكيت الجلد المدبوغ

هو نوع أكثر نعومة وراحة من الجواكت الجلد الأخرى، ويتميز بأنه يعطي مظهرًا غير رسمى.

الجاكيت الجلد المبطن

هو نوع أكثر دفئًا من الجواكت الجلد الأخرى، ويتميز بأنه يناسب فصل الشتاء.

سعر جاكيت جلد طبيعي في مصر

تختلف أسعار الجواكت الجلد حسب نوع الجلد المستخدم ونوع التصميم، وبشكل عام تبدأ أسعارها من 500 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه، وإليك قائمة بأسعارها، وفقًا لأسواق البيع الإلكترونية:

- الجاكيت الجلد الأسود: يبدأ سعره من 500 جنيه ويصل إلى 2000 جنيه.

- الجاكيت الجلد البني: يبدأ سعره من 600 جنيه، ويصل إلى 1500 جنيه.

- الجاكيت الجلد المدبوغ: يبدأ سعره من 700 جنيه ويصل إلى 1700 جنيه.

- الجاكيت الجلد المبطن: يبدأ سعره من 800 جنيه ويصل إلى 2000 جنيه.

الجواكت الصوفية

- الجاكيت الصوف الأسود: يبدأ سعره من 300 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه.

- الجاكيت الصوف البني: يبدأ سعره من 400 جنيه ويصل إلى 800 جنيه.

- الجاكيت الصوف المدبوغ: يبدأ سعره من 500 جنيه ويصل إلى 900 جنيه.

- الجاكيت الصوف المبطن: يبدأ سعره من 600 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه.

الجواكت الشتوية الأخرى

- الجاكيت القطيفة: يبدأ سعره من 200 جنيه ويصل إلى 600 جنيه.

- الجاكيت الفرو: يبدأ سعره من 1000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه.

- الجاكيت الجينز: يبدأ سعره من 150 جنيها ويصل إلى 400 جنيه.

عوامل تؤثر على أسعار الجواكت

هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الجواكيت، منها:

- نوع القماش: إذ يعتبر القماش الطبيعي أكثر أنواع القماش تكلفةً من القماش الصناعي.

- نوع التصميم: تختلف أسعار الجواكيت حسب نوع التصميم، فالجواكت ذات التصميمات البسيطة عادة ما تكون أقل تكلفةً من الجواكت ذات التصميمات المعقدة.

- العلامة التجارية: إذ تختلف أسعار الجواكت حسب العلامة التجارية، فالجواكت من العلامات التجارية الشهيرة عادة ما تكون أكثر تكلفةً منها في العلامات التجارية المحلية.

نصائح عند شراء جاكيت

عند شراء جاكيت، يجب الأخذ في الاعتبار عدة نصائح، منها:

اختيار نوع القماش المناسب

يجب اختيار نوع القماش المناسب حسب احتياجاتك، إذا كنت تبحث عن جاكيت يدوم طويلًا، فيجب اختيار القماش الطبيعي، وإذا كنت تبحث عن جاكيت بسعر مناسب، فيمكن اختيار القماش الصناعي.

اختيار التصميم المناسب

يجب اختيار التصميم المناسب حسب أسلوبك الشخصي، إذا كنت تبحث عن جاكيت أنيق، فيجب اختيار تصميم بسيط، وإذا كنت تبحث عن جاكيت غير رسمي، فيمكن اختيار تصميم أكثر تميزًا.

تجربة الجاكيت قبل الشراء

يجب تجربة الجاكيت قبل الشراء للتأكد من أنه يناسبك جيدًا.

نصائح للحفاظ على الجاكيت الجلد

للحفاظ على جاكيت الجلد الخاص بك لأطول فترة ممكنة، يجب اتباع عدة نصائح، منها:

- تجنب غسل جاكيت الجلد بالماء، فيمكن تنظيفه باستخدام الشامبو الخاص بالجلود.

- تجنب تعريض جاكيت الجلد لأشعة الشمس المباشرة، وخزنه بدلا من ذلك في مكان بارد وجاف.

- تجنب استخدام المواد الكيميائية على جاكيت الجلد، إذ يمكن تنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة.