إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في منطقة خورشيد بالإسكندرية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن مديرية الزراعة، تتخذ الإجراءات القانوينة حيال التعدي على الأرائي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملات المكبرة التى شنتها المديرية، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بزمام إدارة خورشيد الزراعية، التابع لحي وسط الإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإزالتها في المهد، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عباس الشناوي.

حملة مكبرة

ونسقت «الزراعة» مع الجهات المعنية لإزالة التعديات، في وجود مهندسي حماية الأراضى والإصلاح الزراعي، بمصاحبة قوات الأمن، ومشاركة جهاز تحسين الأراضي بالمعدات المخصصة لإزالة مخالفات البناء.

وأوضح الدكتور الششتاوي، أنه جرى التنبية على المزارعين المخالفين بإعادة الأرض لصورتها الطبيعية، والتشديد على الجهات المختصة بمديرية الزراعة بالإسكندرية بضرورة تكثيف المرور للعمل على سرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية، وإزالة الأنقاض، والتصدى لأى أعمال مخالفة، خاصة الاعتداء على الرقعة الزراعية.