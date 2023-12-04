إنشاء محطة معالجة في قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي على مساحة 35 فدانا

أجرى اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، جولة ميدانية لمتابعة مشروع محطة المعالجة، والتى تقام على مساحة 35 فدانا، بطاقة إنتاجية (70/40 ألف متر مكعب فى اليوم، بقرية الشيخ شبيكة، بقرية دروة، بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للمشروع على أرض الواقع، حيثُ بلغت نسب التنفيذ بالمشروع 55%.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تغيير جوهري في مستوي معيشة المواطنين

واضاف «السايس»، أن هذة المشروعات ستقوم باحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.