برلمانية: منذ تولي الرئيس السيسي الحكم نرى الكثير من الإنجازات

قالت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب المؤتمر في مجلس النواب بشمال سيناء، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم هناك العديد من الإنجازات الموجودة على أرض الواقع، موضحة: «نتحرك في الوطن بجميع الاتجاهات، من طرق عملاقة وكباري، ومصانع، وأيضا على أرض سيناء نرى إنجازات عظيمة لم نشاهدها من قبل، مثل محطات تحلية جديدة، ومحطات توليد كهرباء، وطرق جديدة اختصرت المسافات، وقللت الحوادث، وأظهرت الشكل الجمالي للمنطقة».

تطوير ميناء العريش وخلق فرص عمل

وأضافت «السواركة»: «أيضا تم تطوير ميناء العريش البحري، بشكل زاد من قيمة الواردات والصادرات التي تفيد المنطقة، وتساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، وبناء عمارات سكنية وبيوت ريفية سواء في العريش، أو جنوب الشيخ زويد، وبئر العبد، ووسط سيناء، ومدينة رفح الجديدة».

أهل سيناء يؤيدون الرئيس

وتابعت عضو مجلس النواب: «من أجل كل هذه المشروعات وغيرها من المشروعات في الخطة التنموية القادمة، يؤيد أهل سيناء الرئيس، ويصطفون خلفه لاستكمال المشوار، والعمل على تحقيق خطة الجمهورية الجديدة، وسيناء الجديدة التي تشهد حالة غير مسبوقة من الأمن والأمان».

واختتمت برسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: «سر على بركة الله، فإن جميع أهالي سيناء خلفك على الدرب من أجل الإعمار والتنمية الحقيقية، فكل الدعم من أجل استكمال المشوار».