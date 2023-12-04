الانتهاء من تجهيز لجان انتخابات الرئاسة بالقليوبية.. بينها 9 للمغتربين

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث تم تجهيز 365 مقرا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

جولة ميدانية على لجان طوخ وقها

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور على عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمدينتي طوخ وقها، حيث تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد عماد دغش ببلتان ومدرسة الغزاوية للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد فهمي الطوخي بطوخ ومدرسة عبد الحميد حسن التجريبية بطوخ ومدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بطوخ «لجنة عامة»، وفي مدينة قها تفقد المحافظ عددا من اللجان بينها لجنة مركز شباب قها «لجنة عامة»، ومدرسة قها الثانوية، وتفقد أيضا لجان مجمع قها الابتدائي.

صيانة وإصلاح التلفيات داخل المدارس

ووجه «الهجان»، مسؤولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، بسرعة صيانة وإصلاح التلفيات داخل المدارس وتكثيف أعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمرور على جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن انتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وحث محافظ القليوبية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

جدير بالذكر أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما شدد أيضا على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان.