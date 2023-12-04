نصائح للقيادة أثناء الشبورة للوقاية من الحوادث.. «علشان تحمي نفسك»

تحذير مهم أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن طقس الغد الثلاثاء، إذ تضرب الظواهر الجوية نحو 11 محافظة، حيث تشهد تقلبات جوية تأثرا بالمنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية من طبقات الجو العليا.

وبعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية منها، فهناك عدة نصائح يجب على السائقين اتباعها أثناء قيادة السيارات، وفق «الأرصاد» والإدارة العامة للمرور، وهي كالتالي:

- يجب خفض السرعة أثناء القيادة في الشبورة.

- يجب على السائق ارتداء حزام الأمان للحماية من الحوةادث المفاجئة.

- يجب الالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة خلال الشبورة.

- اتبع الإشارات المرورية الموجودة بالطرق، فهذه الخطوة ستسهل عليك الطريق.

- لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة حتى لاتعرض حياتك للخطر.

- يجب إجراء الصيانة الدورية للسيارات حيث تحميك من التعرض لحوادث الطريق.

- تأكد دائما من صلاحية إطارات سيارتك والفرامل.

- يجب استخدام مساحة المطر أثناء سقوط الأمطار.

- الحرص على قراءة بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس.

- حال تعطل سيارتك أثناء الشبورة قد بتجنيبها يمينا بأقصى سرعة.

- يجب تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري حال تعطل السيارة.

- احرص على ترك مسافة كبيرة بين سيارة الشخص والسيارات الأخرى على الطريق.

ظواهر جوية تشرب المحافظات غدا

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من سقوط شبورة كثيفة أحيانا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن الشبورة ستتساقط على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، ةوالوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

لم يكن تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الشبورة هو الوحيد، بل حذرت من تساقط أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق جنوب سيناء، خليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، محذرة أنها قد تصل إلى حد السيول بنسبة 60% على بعض المناطق على فترات متقطعة، بينما ستكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الصعيد ووسط سيناء.

نشاط الرياح غدا الثلاثاء

نشاط الرياح هي الظاهرة الثالثة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، حيث ستنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية المثيرة للرمال على بعض المناطق، بينما يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفق الهيئة.