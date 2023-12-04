إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

أكد اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن حملة مكبرة للوحدات المحلية في المحافظة نجحت في إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن الحملات تأتي في إطار الحملات التي انطلقت منذ شهر نوفمبر للحفاظ عليها من التبوير أو البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

محافظ الإسماعيلية: إزالة التعديات على 14 قيراطا

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الحملات أزالت 37 حالة تعد على 14 قيراطًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنها تتم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف أنه وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدّ على الرقعة الزراعية وإزالة الفورية في المهد، والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.