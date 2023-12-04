برلماني: مصر خرجت بـ«صفر خسائر» في كل الأزمات بعهد الرئيس السيسي (فيديو)

أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بالمستشار محمود فوزي، مسؤول حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

مجهود مبذول من القنصليات والسفارات

وقال محمود القط، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المصريين في الخارج وجهوا الشكر للقنصليات والسفارات بعواصم الدول، على المجهود المبذول خلال الـ3 أيام المحددة للانتخابات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي قدم لمصر إدارة أزمات وتخطيط ورؤية تنموية جيدة، مستشهدا بالتنمية التي تحدث في سيناء وعلى رأسها الطرق والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف، بالإضافة إلى عمل منطقة إدارية في شلاتين وغيرها من المناطق الحدودية.

مصر خرجت بصفر خسائر في الأزمات كلها

واستكمل محمود القط قائلا: «مصر خرجت بصفر خسائر في الأزمات كلها التي تعرضت لها البلاد بفترة رئاسة الرئيس السيسي وعلى رأسها أزمة كورونا»، مشيدا بحكمة الرئيس السيسي في التعامل مع الدول الخارجية وتوطيد العلاقات معهم.

ونوه أن التحدي الأكبر للرئيس السيسي الفترة المقبلة هي الأزمات الاقتصادية والتعامل مع الأمن القومي ومشروع توشكى واستكمال بناء الصوامع، مضيفا أن تغيير نمط الزراعة في مصر أغنانا عن الاحتياج للاستيراد من الخارج.