فتح 5 خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة في مدينتي قنا ونقادة

أعلن مجلسا مدينتي قنا ونقادة فتح خطوط سير جديدة لعدد من سيارات الأجرة، وفق عدد من شروط الوحدات المحلية وإدارة مرور قنا، على أن يكون تشغيلها بالغاز الطبيعي.

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا، فإن الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا أعلن فتح خط سير لعدد 5 سيارات يربط بين مدينة قنا الأم ومدينة غرب قنا، على أن تقدم الطلبات للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمدة 15 يوماً، بدأت من 2 ديسمبر الجاري حتى 16 من نفس الشهر، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وقت الإعلان.

2- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

3- أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة قنا.

4- ألا يكون المتقدم حاصلا على خط سير قبل ذلك.

5- عدم التقدم بأكثر من طلب للحصول على خط سير.

6 - يجب ان تكون السيارة حمولة 14 راكبا، وموديل السنة بنزين مجهزة غاز طبيعي.

خطوط سير جديدة بمركز نقادة

كما تقرر فتح باب التقدم للحصول على خط سير «سرفيس» للعمل داخل مدينة نقادة إلى نقادة الجديدة والشيخ حسين، وذلك لعشرين سيارة، وذلك خلال المدة من 5 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك طبقا للشروط الآتية:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

2- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

3- أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة نقادة، وألا يكون حاصلا على خط سير قبل ذلك.

4- عدم التقدم بأكثر من طلب للحصول على خط سير.

5- أن يكون الميكروباص بعدد ركاب 14 شخصا، وموديل السنة، وتعمل بالبنزين ومجهزة غاز طبيعي لون السيارة أبيض.

الأوراق المطلوبة للتقدم

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم ما يلي:

- طلب مقدم باسم رئيس المدينة.

- صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- ما يفيد عدم عمله بالحكومة أو القطاع العام.

- ما يفيد عدم وجود خط سير.