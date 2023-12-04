خبير علاقات دولية: الدعم المصري صمام الأمان للشعب والقضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الموقف والدعم المصري هو صمام الأمان للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددًا على أن المقاربة المصرية شاملة وواضحة تعمل على تجفيف الصراع العربي الإسرائيلي من جذوره وإزالة أسبابه وإزالة الاحتلال ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني والعمل على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كبقية شعوب العالم.

وأضاف «سيد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الجانب الفلسطيني مع كل الحق والقرارات الدولية والشرعية في مواجهة البطش الإسرائيلي ومحاولات فرض الأمر الواقع، ومصر تحذر وتقول إن هذه المواجهات العنيفة والدموية بين إسرائيل وسلطة الاحتلال ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم يحل هذا الصراع».

مصر تنحاز إلى السلام والاستقرار

وتابع أحمد: «حدث قبل ذلك 5 جولات من الصراع دفع ثمنها الأبرياء والمدنيون كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي، فإن مصر تنحاز إلى السلام والاستقرار، وأنه لا بد من وقف هذا العنف وسفك الدماء من خلال السلام العادل الذي يحقق التعايش بين كل دول المنطقة وشعوبها ويضمن بيئة مزدهرة بالتعاون لمصلحة الجميع، أما استمرار الاحتلال والعدوان وغياب أفق التسوية السياسية يعني استمرار الصراع».