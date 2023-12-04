آلاف الأقباط يحتفلون بليلة عيد الشهيد أبو سيفين في كنيسته بالإسكندرية

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمنطقة امبروزو وسط الإسكندرية، مساء اليوم، بليلة عيد استشهاد شفيع الكنيسة، وسط حضور شعبي كبير قارب على 10 آلاف شخص، مع سعادة الحضور وطلب شفاعة الشهيد العظيم، وسط حضور من أعضاء مجلس النواب وعدد من الشيوخ للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي تشهدها المدينة الساحلية.

وشهدت صلوات ليلة العيد التي تتزامن مع الصوم المقدس حاليا، ترتيل مديح الشهيد أبو سيفين، بالإضافة لتطييب رفاته والزفة الروحية التي خرجت إلى شوارع المنطقة في تقليد سنوي معتاد وسط أجواء مفرحة طغت على المنطقة بالكامل.

تاريخ كنيسة أبو سيفين بمنطقة امبروزو

وقال القس فيلوباتير إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمنطقة امبروزو شرق الإسكندرية، إن الكنيسة تعد أحد أشهر كنائس الإسكندرية التي تحمل اسم الشهيد أبو سيفين كونها بنيت بمرسوم ملكي وساهم في شهرتها القمص المتنيح انطونيوس سعد.

نهضة روحية اختتمت بزفة في شوارع الإسكندرية

وأضاف كاهن الكنيسة لـ«الوطن»، أن صلوات النهضة الروحية استمرت على مدار 12 يوما، وامتدت حتى مساء اليوم، حيث جرى تطييب الرفات وخروج الزفة إلى الشوارع في عادة سنوية.