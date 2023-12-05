منافسة شرسة على «كعكة الإيرادات» لأفلام موسم رأس السنة 2024

قائمة متنوعة يتنظرها الجمهور لموسم أفلام رأس السنة واحتفالات الكريسماس لعام 2024، والتي تتضمن الكوميدي والتشويقي والأكشن والرومانسي، في منافسة شرسة لنجوم الصف الأول على كعكة الإيرادات، والتي يكشف «الوطن» القائمة المبدئية لها في التقرير التالي.

فيلم بلوموندو

افتتح فيلم «بلوموندو» للفنان حسن الرداد موسم أفلام رأس السنة في 15 نوفمبر الماضي، واقترب من تحقيق 4 ملايين جنيه إجمالي إيرادات له في شباك التذاكر، وأعلن الرداد التبرع بأول أسبوع من إيراداته لصالح أهالي غزة لدعمهم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تميم بلوموندو ويجسده الفنان «حسن الرداد» ويستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة خاصة للعزوبية، ولكن تحدث العديد من المفاجآت ولا يستطيع السيطرة على الأمور.

فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، سماء إبراهيم، محمد محمود، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع وآخرين، من تأليف حازم ويفي، ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

فيلم شماريخ

ويأتي فيلم «شماريخ» للفنانة أمينة خليل وآسر ياسين في ثاني أفلام القائمة، والمقرر طرحه بدور العرض يوم 6 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، حول شاب وفتاة تجمعهما الصدفة والقدر من أجل الانتقام، بعدما كان يعيش في الظلام من أجل أن يتطهر من خطاياه، ولكنه يتحد معها من أجل فكرة القتل والانتقام.

ويشهد الفيلم الظهور الأخير للفنان مصطفى درويش قبل وفاته منذ عدة أشهر، والفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، محمد ثروت، خالد الصاوي، آدم الشرقاوى الطفلة لافينيا نادر، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف واخراج عمرو سلامة.

فيلم أنا وابن خالتي

ويأتي في المركز الثالث فيلم «أنا وابن خالتي»، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 13 ديسمبر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصان يجسدهما الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد، يقعان في العديد من المغامرات، وكل منهما يحاول إثبات جدارته أكثر من الآخر وإثبات نفسه، ويتخللها الكثير من المواقف الكوميدية، والفيلم من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبدالوهاب.

فيلم أبو نسب

ويأتي في المركز الرابع فيلم «أبو نسب»، للفنان محمد إمام، والذي يجمعه للمرة الثالثة مع الفنانة ياسمين صبري، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية 21 ديسمبر الجاري.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي حول طبيب الأطفال والذي يجسده الفنان محمد إمام، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش، بينما يجسد الفنان ماجد الكدواني شخصية والدها وهو مجرم.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، محمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

ويأتي في المركز الخامس فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، وقرر صناعه طرحه بدور العرض السينمائية يوم 18 يناير المقبل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، حول مجموعة من الشباب كل منهما لديه قصة يرويها للآخرين من خلال الإنترنت خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات.

والفيلم من بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، هنا الزاهد، هشام ماجد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، وآخرين، من تأليف الكاتب محمد صادق عن روايته والتي تحمل نفس الاسم، وإخراج عثمان أبو لبن.