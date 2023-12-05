رئيس مركز ديرمواس يتابع تطوير 34 منزلا ضمن مبادرة «سترة» بالمنيا

تفقد المهندس عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، 34 منزلاً بقرية بني حرام، لمتابعة أعمال التشطيب والتطوير، ضمن مبادرة «سترة»، التي تطلقها محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية

وتشمل مبادرة سترة أعمال تشطيبات المنازل من أعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والمحارة، ويتم تنفيذها برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبمتابعة الوحدة المحلية بديرمواس برئاسة عامر طه آدم رئيس المركز، هشام مصطفى عن مؤسسة مصر الخير، نهى ربيع عن الجمعية الخيرية بديرمواس.

و«سترة» أحد المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في بعض قرى محافظة المنيا، حيث يتم من خلاله ترميم بعض المنازل الآيلة للسقوط، في عدد من القرى الأكثر احتياجاً لتحويلها من بيوت آيلة للسقوط وغير آدمية إلى بيوت مطورة وآدمية.

رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا

وأشاد رئيس مركز ديرمواس، بالجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير في تنفيذ مبادرة «سترة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تساهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق رئيس المركز في جولته التفقدية هاني محمود نائب رئيس المركز، محمد عبد الحميد رئيس قرية بني حرام، نهى ربيع ممثلاً عن الجمعية الخيرية بديرمواس.