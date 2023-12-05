تسليم أكشاك لـ265 أسرة من الأولى بالرعاية في قرى الشرقية

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، في تسليم 265 كشكا للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الشرقية، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

تحويل الأسر الأولى بالرعاية إلى منتجة

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بالشرقية وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي.

وأشار «الطحاوي» إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

تعاون وثيق

من جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.