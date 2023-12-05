تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء بأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام منظومة الكهرباء بكل قطاعاتها، بما يحقق التطور المنشود وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة.

دعم مشروعات الكهرباء

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة مسبقاً خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة دعم مشروعات الكهرباء بالمحافظة بالمغذيات وخطة إصلاح الأعطال والصيانة المستمرة لكافة المشروعات.

تنفيذ 146 مشروعا

وأشار محافظ أسيوط إلى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة، فضلاً عن أعمال الصيانة، وتغيير محولات الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات و936 مليون جنيه، وذلك من اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كل القطاعات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.