تفاصيل فعاليات مراحل برنامج المرأة تقود في المحافظات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب انتهاء فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، خلال شهر نوفمبر الماضي.

لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي لهن

وأعلن الانتهاء في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا وسوهاج وأسيوط بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وقد تم لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي لهن وتلقت المتدربات خلال تلك الفترة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين.

البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية للمرأة المصرية

ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في إطار الخطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج محافظات الجمهورية كافة بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.