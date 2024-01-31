أفضل أماكن ترفيهية في القاهرة للأطفال والعائلة.. اعرف أسعار الدخول

هناك العديد من الأماكن الترفيهية في القاهرة والتي يمكن للمواطنين التنزه والخروج فيها بأسعار بسيطة من أجل قضاء وقت ممتع بصحبة الأهل والأصدقاء، فمع اقتراب إجازة نصف العام يكون الوقت مناسبا للخروج والتنزه، لذا تستعرض «الوطن» أماكن ترفيهية في القاهرة يتميز كل منها بطابع خاص.

أماكن ترفيهية في القاهرة للأطفال

في العطلات وأيام الراحات، يبحث عدد كبير من الأهالي عن أفضل أماكن ترفيهية في القاهرة للأطفال من أجل قضاء وقت ممتع، لتجديد نشاطهم، ومن بين هذه الأماكن ما يلي:

ذا بلات فورم

ذا بلاتفورم عبارة عن تجمع كبير من الملاهي والمطاعم يطل على النيل مباشرة بكورنيش المعادي، ويعد من أجمل الواجهات في المعادي والأماكن الترفيهية في القاهرة، يتوافر به ألعاب الترامبولين والساحات المفتوحة للتزلج، ويمكن دخول بعض الأماكن به بشكل مجاني بينما يختلف متوسط الأسعار في الكافيهات والمطاعم.

جزيرة المعادي

تعد جزيرة المعادي أحد أهم الأماكن الترفيهية في القاهرة، حيث أنها مخصصة للعائلات وتناسب جميع الفئات العمرية، وتعد صرح ترفيهي ضخم وسط نهر النيل، ويمكنك النزول إلى حمامات السباحة والمبيت في شاليهات الجزيرة، ودخول الألعاب المائية عند المسابح وتناول الغداء في المطاعم على نهر النيل والألعاب الكهربائية مثل لعبة السيارات ومشاهدة العروض المسرحية، والتنزه في الممرات الخضراء داخل مشتل عصفور الجنة، وتتراوح سعر تذكرة جزيرة المعادي 2023 بين 35 جنيها في الأيام العادية و50 جنيها في العطلات الرسمية.

مركز البولينج الدولي

يُعد مركز البولينج الدولي من أشهر الأماكن الترفيهية في القاهرة، وتقام فيه بطولات عالمية، ويضم ألعاب أخرى، مثل: البلياردو والهوكي الهوائي، والبلايستشن، وتنس الطاولة، ويوجد في مدينة نصر وسعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد بالإضافة إلى 40 جنيها للعبة البولينج و50 جنيها للعبة البلياردو، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم انتظار السيارة.

أماكن ترفيهية في القاهرة للشباب والأطفال

تعد فاميلي لاند في حي المعادي أحد أهم الأماكن الترفيهية في القاهرة، وتحظى بشعبية كبيرة بين المصريين لما توفره من ألعاب ممتعة للأطفال، مثل: البولينج، والتزلج على الجليد، ولعب البلياردو، وألعاب الفيديو جيم؛ لذلك تكون مناسبة أكثر للأطفال، وتتراوح أسعار تذاكر فاميلي لاند المعادي ما بين 20 إلى 50 جنيها بحسب كل لعبة، وتبلغ تذكرة الدخول 10 جنيهات.

كما تحتوي على كيدز ستيشن تشكيلة مميزة لألعاب الأطفال من سن شهور حتى 12 عاما، ويوجد به مكان انتظار للآباء، ويقع في زهراء المعادي، ويبدأ سعر الساعة فيه من 150 جنيها.

بيكابو

يعد بيكابو أحد الأماكن الترفيهية في القاهرة بأنه مناسب للأطفال والكبار، ويصلح لإقامة حفلات أعياد الميلاد، ويحتوي على مجموعة أنشطة وألعاب رائعة للأطفال في الهواء الطلق، من أبرزها: ملعب الصابون، والملاهي، والترامبولين، ويقع مقره في ميدان فيكتوريا بالمعادي، ويبلغ سعر التذكرة لمدة 4 ساعات 100 جنيه لكل الألعاب.

حديقة الطفل

تعد حديقة الطفل هي الوجهة الأولى على قائمة الأماكن الترفيهية في القاهرة لقضاء خروجة عائلية سعيدة منذ افتتاحها، ويوجد بها مسارات المشاه وأماكن للجلوس والمراكز الخدمية، مثل: محلات البقالة، والمطاعم ومنافذ بيع المشروبات الباردة، وهي توجد بمكرم عبيد بمدينة نصر، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 20 جنيها.

أماكن ترفيهية في القاهرة للكبار والصغار

تعتبر ماجيك بلانت أفضل الأماكن الترفيهية في القاهرة للكبار والأطفال، وتضم العديد من الألعاب الممتعة التي يستطيع أن يستمتع بها الكبار، وتبدأ الرحلة فيها عن طريق شراء كارت ماجيك بلانت وشحنه بالنقاط، كي تستخدمها في دخول الألعاب المختلفة، كما يمكنك أن تجمع نقاط عن طريق الفوز في بعض الألعاب وتجميع هذه النقاط لربح جائزة، ويوجد في النزهة، ويبلغ سعر كارت الألعاب 60 جنيها، ويبدأ سعر الشحن من 50 جنيها ويصل إلى1000 جنيه.

الحديقة الدولية

تتميز الحديق الدولية بمساحتها الضخمة والمناطق الطبيعية الخلاّبة، والشوارع الممهدة لركوب الدراجات والتزلج وساحات المطاعم وملاهي الأطفال وملاعب كرة القدم والألعاب الحركية الصغيرة، ومشاهدة بعض الحيوانات البرية عن قرب، وتوجد في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وتصل سعر التذكرة 30 جنيها.