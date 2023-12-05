أستاذ في القانون الدستوري: المرأة المصرية بالخارج تصدرت المشهد الانتخابي

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ مشهد تصويت المصريين في الخارج بمثابة نجاح كبير للدولة ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على أنّ الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة.

درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات».

الاستحقاق الرئاسي بالخارج

وتابع: «الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح، فالدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة تواجه كل المخاطر الخارجية والصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم فإن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل يجرى في مواعيده القانونية نجاح للدولة المصرية ولمؤسساتها».