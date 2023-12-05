ماذا قالت ناهد السباعي عن علاقة والدتها بعبلة كامل؟.. صورة وتعليق وذكريات

علاقة صداقة استثنائية جمعت بين المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وبين الفنانة عبلة كامل، امتدت لأكثر من 30 عاما، إذ تعاونا سويا في أعمال درامية كثيرة، أبرزها «حديث الصباح والمساء».

الفنانة ناهد السباعي، ابنة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وصفت علاقة والدتها الراحلة، بعبلة كامل، قائلة: «بحب شغلهم مع بعض»، مؤكدة أنهما تعاونا في أكثر من عمل فني.

تعليق ناهد السباعي على «حديث الصباح والمساء»

«احتفالًا بمرور 22 سنة علي حديث الصباح والمساء، إنتاج المبدعة العظيمة القوية القمر ناهد فريد شوقي، بحب قوي علاقة ماما وأستاذة عبلة كامل، وبحب قوي شغلهم مع بعض، حديث الصباح والمساء، وفيلم هستريا، ولن اعيش في جلباب أبي»، كان التعليق الذي أرفقته الفنانة ناهد السباعي، مع صورة نادرة جمعت أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء، قبل أيام من وفاة والدتها.

رسالة من ناهد السباعي لوالدتها ناهد فريد شوقي

«أعظم منتجة في الدينا وفي تاريخ مصر»، هكذا وصفت ناهد السباعي والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، إذ كانت تحرص على نشر صورهما معا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت تحرص على التعبير عن حبها لها من وقت لآخر.

وفاة ناهد فريد شوقي

ونعت ناهد السباعي، نعت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكلمات مؤثرة، إذ كتبت: «البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر والبقاء والدوام لله وحده».