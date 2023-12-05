انكسار نوة قاسم بالإسكندرية في أول أيامها (صور)

انكسرت نوة قاسم بالإسكندرية في يومها الأول، إذ إن نهار اليوم الأول انقضى دون سقوط أمطار وهو على غير المتوقع، حيث ساد طقس مميز على عروس البحر دون سقوط أي أمطار مع واحدة من أصعب نوات الشتاء إلا أن التحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين ما زالت مستمرة حتى انقضاء أيام تلك النوة، والمتمثلة في ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المضادة للأمطار تحسبا لأي طارئ.

ورصدت عدسة «الوطن» أجواء مميزة عبر كورنيش الإسكندرية خلال أول أيام نوة قاسم، حيث ظهرت الشمس واضحة والأجواء شتوية معتدلة دون أي ارتفاع في الأمواج أو سقوط أمطار.

أجواء أول أيام نوة قاسم بالإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية اليوم أجواء مميزة على الرغم من انخفاض درجات حرارة التي تتراوح ما بين 23 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 20 كيلو مترا في الساعة.

هدوء الأمواج خلال نوة قاسم بالإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية اليوم بحالة ارتفاع الأمواج التي تأتي بمقدار من 1 إلى 1.25 متر وهو أمر معتدل يتاح من خلاله السير على الكورنيش أو زيارة شواطئ الإسكندرية والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ للاستمتاع.

تفاصيل نوة قاسم بالإسكندرية

تعد نوة قاسم واحدة من أشد النوات التي تهب علي المحافظة بدءا من اليوم، وتكون حالة البحر مضطربة والأمطار غزيرة علي المحافظة، وتستمر حتى الجمعة المقبل.