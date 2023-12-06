«هيخليك تشتغل وأنت نايم».. سوار ذكي للرأس يعمل عن طريق هاتفك

التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أصبحا ملجأ الشركات الناشئة في الابتكار، فلا صوت يعلو فوق صوت الابتكارات التي تُمكن البشر من أداء أعمالهم بطرق أكثر تقدما، آخرها ابتكار إحدى الشركات لـ«سوار ذكي»، يُمكّن البشر من العمل أثناء نومهم، وهو ما أثار دهشة الجميع.

سوار ذكي يمكن البشر من العمل أثناء النوم

شركة Prophetic الناشئة، أعلنت مؤخرا عن سوار ذكي يسمى بـ Halo، يمكن للشخص ارتداؤه بالرأس للمساعدة في استثارة بعض أجزاء المخ المسؤولة عن أحلام اليقظة والتفكير والقرارات، بحيث يمكن لمرتدي السوار متابعة التفكير في عمله خلال النوم: «هتشتغل وأنت نايم».

تصميم السوار يعتمد على شكل دائري بسيط مريح الارتداء على الرأس خلال فترة النوم، وهو مزود ببطارية تكفي لعمله طوال الليل، حيث صممته شركة Card37، وهي نفس الشركة التي عملت على تصميم شريحة N1 الدماغية الخاصة بشركة نيورالينك، التابعة لإيلون ماسك، بالتعاون مع شركة Prophetic الناشئة.

مكونات السوار الذكي

السوار الذكي الجديد يعتمد على استخدام الموجات فوق الصوتية بترددات معينة، مع استخدام نماذج تعليم الآلة المدربة على بيانات لأشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI والتخطيط الكهربائي للمخ EEG، وفق بيان إيريك ولبيرج، مبتكر السوار، على موقع الشركة الرسمي: «الموجات تجعل عقل الإنسان يتحكم في استثارة حالة من أحلام اليقظة Lucid Dreams، وهي نوع من الأحلام التي يكون خلالها الشخص واعياً بأنه نائم ويحلم، بل ويتحكم أيضاً في مسار الحلم وتطور أحداثه».

السوار الذكي يعمل من خلال تطبيق Prophetic app، الذي يمكن تحميله على هاتفك المحمول، وفق مبتكر السوار: «تقنياتنا المستخدمة في السوار الذكي هالو تعتمد على أبحاث علمية قائمة أثبتت فاعليتها، في مجال تأثير تنشيط القشرة الجبهية في المخ على القدرة على التحكم في تطور الحلم، حيث أجرى باحثون بمعهد دونديرس البحثي، المتخصص في مجال أبحاث المخ بهولندا، الكثير من التجارب التي أثبتت فاعليته».

أسعار السوار الذكي

بحلول عام 2025، سيتاح السوار الذكي في المتاجر العالمية، وفقق مبتكره: «نعمل حاليا على استكشاف الترددات السليمة التي يجب ضبط الموجات فوق الصوتية الموجهة للمخ عليها، وسيجرى طرحه في المتاجر بحلول 2025، بأسعار تتاروح بين 1500 و2000 دولار، ويمكنك حجزه من الآن لتحصل عليه فور إتاحته».

الدكتور محمود ياسين، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، أكد لـ«الوطن»، أن السوار عبارة عن خوذة ذكية تركب بالرأس وتترجم موجات المخ إلى كلمات: «استخدموا فلتر علشان يحللوا إشارات المخ ويستنتجوا منها المعلومات، ولو الإنسان نايم ولابس السوار ده بتحلل إشارات المخ وتخليه ينفذها، ودي موجودة في مصر استخدمت في مجال التعليم لمن يعانون من صعوبات التعلم».

السوار الذكي الجديد، يمكن أن يحل مشاكل كثيرة وفق أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ: «ممكن كمان تساعد الناس اللي عندها مشاكل في المخ، من خلال تحليل إشارات المخ، اللي هتتحول من المخ لأطراف الإنسان ودا يخليه ينفذ الحاجات الموجودة، خاصة لمن يعانون من إعاقات مثل عدم التحرك».