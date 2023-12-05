ندوة بجامعة الفيوم لحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات.. «واجب وطني مقدس»

حث مسؤولو حملة «بشبابها»، طلاب كلية آداب بجامعة الفيوم، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تنطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مؤكدين أنّ الأصوات الانتخابية واجب وطني مقدس وأمانة يجب أن يؤديها الشباب تحديدًا.

وأكدت حملة «بشبابها» إنّ الشباب هم الأبطال الحقيقيين خلال هذه الفترة وتحديدًا بالتزامن مع الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات الرئاسة 2024، مُطالبين الشباب بالمشاركة الإيجابية خلال هذا العرس الدستوري.

ندوة لحث الطلاب على المشاركة

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها حملة «بشبابها» في كلية الآداب بجامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

اهتمام الدولة بالشباب

وأوضح طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، إنّ الشباب حظوا خلال الفترة الأخيرة باهتمام واضح من الدولة، سواء من خلال توفير التدريب أو فرص عمل أو تولي مناصب قيادية، فضلًا عن مؤتمرات ومنتدى شباب العالم الذي يقام بانتظام خلال السنوات الماضية، لذلك يجب عليهم أن يقدموا ما عليهم من واجبات تجاه بلدهم خصوصًا في ظل الظروف التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي تتطلب تثقيف الشباب وزيادة وعيهم وإدراكهم بمجريات الأمور.

التعبير عن الرأي بموضوعية

وطالب عميد كلية الآداب، الطلاب بضرورة التعبير عن آرائهم بموضوعية وعي، موضحًا أنّ تنظيم هذه الندوة يهدف إلى خلق نوع من المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، وخصوصًا الانتخابات الرئاسية القادمة.

مواجهة حروب الأجيال

من ناحيته، شدد الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب بجامعة الفيوم، على ضرورة التصدي لحروب الأجيال ومواجهتها، مع القضاء على محاولات تزييف الوعي من خلال تثقيف الشباب وتعريفهم بأهم التحديات التي يواجهها الوطن، وإشراكهم في الحياة السياسية بمختلف مستوياتها وأشكالها.

تسليط الضوء على حياة كريمة

وسلط الضوء على جهود الدولة المصرية في الفترة الماضية لخلق حياة أفضل لشعبها، أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعاتها التي غيرت شكل الحياة تمامًا في القرى، فضلًا عن تكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا إنّ الوطن يبقى ويتحقق استقراره بإخلاص شبابه ووفائهم وانتمائهم.