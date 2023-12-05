رئيس «صقر»: قنابل «الحافظ» الجوية المصرية تتفوق على مثيلاتها العالمية

كشف المهندس وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع، عن تفاصيل تصنيع 4 طرازات من القنابل الجوية المصرية الجديدة من طراز «الحافظ»، مشيرًا إلى أنها أحدث إنتاج للمصنع المتخصص في مجال صناعة القنابل والقواذف والصواريخ منذ أربعينات القرن الماضي.

الصواريخ الجوية المصرية «الحافظ»

وأضاف رئيس «صقر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن القنابل الجوية الجديدة من طراز «الحافظ» جرى إنتاجها بالتعاون مع القوات الجوية المصرية، وهي قنابل حرة تطلق من الطائرات، وتتفوق على مثيلاتها من المتواجدة في السوق العالمية، نظرًا لقدرات الاختراق الكبيرة الموجودة لديها.

أوضح رئيس «صقر» أن عائلة الحافظ تصنف على أنها قنابل وليست صواريخ، لعدم تواجد محرك دفع فيها، ولكن يجري إطلاقها من الطائرة، وتتوجه لمكانها والهدف بالجاذبية الأرضية، موضحًا أن قنابل «الحافظ» تُصنع لأول مرة في مصر.

أشار «سليمان»، إلى أن القوات الجوية المصرية أجرت جميع الاختبارات اللازمة على صواريخ «الحافظ»، واجتازت الاختبارات الخاصة بها بنجاح.

ولفت إلى مشاركة مصنع «صقر» بمنتج جديد، وهو القاذف 57 ملي متر، وهي صواريخ «جو – أرض»، وحولناها لتُطلق على المركبات بالتعاون مع القوات المسلحة.

ألغام مضادة للدبابات

أوضح أن المصنع يشارك بالمنتجات التقليدية له في المعرض أيضًا، مثل الألغام المضادة للدبابات، والنواثر الخاصة بها، وكذلك قواذف الـ«آر بي جي» والقواذف الخاصة بها.

وشدد على وجود خبرات وكفاءات مكتسبة ومتتالية لدى مصنع «صقر»، وأن هناك تطويرا دائما في خطوط إنتاج المصنع، وتطوير لقدرات وكفاءات القوى البشرية، لافتًا إلى وجود اهتمام خاص من إدارة الهيئة العربية للتصنيع بالارتقاء بقدرات العامل البشري والوصول لأفضل المستويات الإنتاجية المتميزة.

أشار رئيس مصنع «صقر»، إلى حرصهم على تطوير وتحديث منتجات المصنع كل فترة، عبر رؤية كل ما هو جديد، والعمل عليه بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتًا إلى أن معرض «إيديكس 2023»، بمثابة فرصة للتعرف على كل ما هو جديد، والدخول مع الشركات التي تعمل في نفس المجال والتعاون المشترك سويًا، وعمل اتفاقيات مع الشركات للتعاون المشترك لإنتاج أسلحة وذخيرة مختلفة.

مصنع «صقر»

أوضح «سليمان»، أن الهدف الأساسي لمصنع «صقر» هو التصدير، وليس فقط تلبية الاحتياجات المصرية من تلك الأسلحة والذخائر التي ينتجها المصنع، ومن ثم يجري العمل على أن تكون كل المنتجات منافسة من حيث السعر والجودة مقارنة بالمنتجات المثيلة العالمية.

وأشار إلى وجود عقود مشتركة للتصدير لدى مصنع صقر، وأنهم يستهدفون المزيد من الاتفاقات والعقود خلال الفترة المقبلة.