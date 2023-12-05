رئيس حملة السيسي: نحترم كل المنافسين ونقر لهم بالوطنية

أشاد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بما وصفه بمشهد الزخم الذي أحدثه المصريون في الخارج بعملية التصويت التي استمرت ثلاثة أيام بما يعكس ارتباطهم بوطنهم الأم ووطنيتهم وهو مشهد يعكس بعض الدلائل والمؤشرات لما هو قادم في تصويت الداخل.

تواصل اللقاءات والأنشطة المختلفة للحملة

ولفت في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة on، إلى أن حملته سوف تواصل اللقاءات والأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن كثير من الجهات الداعمة توجه دعواتها للحملة للمشاركة فعاليات، والحملة تشارك بقدر المستطاع في تلك الفعاليات.

وأشار إلى أن الحملة جابت محافظات في فعاليات مختلفة مثل العريش والإسكندرية والشرقية والفيوم وسوف نتوجه لفعاليات في القاهرة.

دعايا غير تقليدية

وأوضح في أن الحملة في ذات الوقت تعتمد على دعايا غير تقليدية وتستهدف فئة الشباب بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بزيارة بعض الجهات المستقلة احتراما وتقديرا لمكانتها.

الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا خاصة للمصريين بالخارج

وأردف أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا خاصة للمصريين بالخارج، فحرصت على عقد 40 -50 لقاء فيديو كونفرانس لمصريين بالخارج تنفيذاً لتوجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمصريين في الخارج، قائلاً: الحملة تواصلت على نحو مباشر مع أكثر من 750 مصريًا من المؤثرين في الأماكن التي يعيشون بها، مشيدا بحرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم في ظل ظروف الطقس السيئ في بعض البلدان الأوروبية.

المصريون قطعوا مسافات للتصويت رغم الطقس السيئ

وقال إنه على الرغم من الطقس السيئ، قطع المصريون مسافات شاسعة للمشاركة في التصويت سواء شباب أو نساء أو كبار السن، واتصال الحملة الرئيسية بالمصريين في الخارج كان مفاجئا وهو ما شجعهم على التصويت حيث توسعنا في عدد التوكيلات الصادرة للناس بما جعل الحملة تكسب الجميع.

هل نتيجة الانتخابات محسومة؟

ورداً على سؤال الاعلامية الحديدي هل تشعر الحملة أن نتيجة الانتخابات محسومة قال: نثق في قدرة المصريين على الاختيار الجيد والتقييم ولدينا ثلاث مرشحين لهم سجل وطني فاضل ونحترمهم ونقدرهم، لافتاً إلى أن الخصم في الانتخابات الرئاسية 2024 ليس فقط المرشحين الثلاث لكن يضاف عليهم أرقامنا السابقة في الانتخابات السابقة.

الحملة تستهدف تصويت أكبر

وأكد أن الحملة تستهدف تصويت أكبر ونريد 100% لأنه له دلالات متخطية لمجرد رئاسة الجمهورية، موضحاً أن الانتخابات تجرى في ظل الظروف الدقيقة التي تتعرض لها المنطقة كلها وينبثق عنها تحديات على حدود مصر الجنوبية والغربية وشمال شرق البلاد، بالإضافة لاضطرابات أخرى في المنطقة مثل سوريا واليمن تشهدان اضطرابا وفي المقابل مصر هي الآمنة المستقرة والمؤمنة.