المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي أساسه النهوض بالتعليم

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المُرشح لرئاسة الجمهورية، إنَّ المظهر الحضاري والإقبال الكبير من المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، يدعو للفخر وجاء نتيجة الجهود والحث على المشاركة، وعكس مدى انتمائهم لوطنهم الأم.

وأضاف «يمامة»، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ المرحلة الحالية تتمحور حول الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، وشعاري في هذه المرحلة: «إنقاذ مصر وسبق أن قُلت.. الإنقاذ محله شخص حي، ولا تزال هناك الفرصة ونسعى لذلك من خلال برنامجنا الانتخابي».

وتابع: «الخطوط العريضة لحملتي الانتخابية: الإصلاح التشريعي وإصلاح منظومة التعليم، وكذلك ملف الصحة، والشباب، والعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي».

إصلاح منظومة التعليم

واستطرد: «إصلاح منظومة التعليم الأكثر أهمية بمراحله قبل الجامعي والجامعي، وكذلك مرحلة البحث العلمي والتكنولوجيا، ومستوى التعليم تقيس به الأمم ترتيبها بين الدول، فالفرق بين أمريكا وغرب أوروبا وباقي الدول هو التعليم».