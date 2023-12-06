اعرف الشروط.. مسابقة لترجمة قصة قصيرة للأديب يحيى الطاهر عبدالله

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة للأطفال في الأقصر بعنوان «مذكرات قميص قديم جدًا» للأديب يحيى الطاهر عبدالله، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر.

جاء ذلك استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي مصر وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، إذ تصل النسخة الحادية عشر من مسابقة كشاف المترجمين‎ إلى محافظة الأقصر.

طريقة المشاركة وشروط التقديم

وتتضمن تفاصيل المسابقة ما يلي:

- تحميل المتسابق النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

‎- أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى‎.

- يرسل المتسابق ترجمته بالصيغتين ملف word وpdf عبر البريد الإلكتروني awards@nct.gov.eg‎.

- يرسل سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل.

- إرسال صورة الرقم القومي.

‎ - آخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين 15 ديسمبر 2023‎.

- لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

‎الجوائز

‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين بالإضافة إلى شهادات تكريم.