مسكنات وفيتامينات محظور استخدامها عند الإصابة بالإنفلونزا.. احذرها

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، المواطنين من الحصول على المسكنات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، لافتا إلى أن مرضى حساسية الصدر أكثر الفئات عرضة للخطر عند استخدام المسكنات خاصة البروفين والسنتروم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه حال الحصول على المسكنات يكون تحت إشراف الطبيب، لافتا إلى أن أكثر مسكن آمن هو البنادول.

مخاطر استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد

كما حذر المصدر من استخدام المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا، مشيرا إلى أن أضرارها أكثر من منافعها، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الإصابة بالعدوى الشديدة فيما بعد، ويصبح الجسم غير قادر على الاستفادة من الأدوية التي تؤخذ عند الإصابة بأمراض أخرى.

وأضاف أن الإكثار من استخدام المضاد الحيوي عند كل مرة يتم الإصابة بالإنفلونزا يسبب التهاب القولون وحساسية الجلد، مؤكدا أن الفيروسات التنفسية أمراض تشفى من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى استخدام عشوائي للأدوية.

الآثار الجانبية للمضادات الحيوية

وأضاف المصدر، أن المضادات الحيوية غير فعالة ضد نزلات البرد ولا يمكنها فعل أي شيء ضد الفيروسات، وهي فعالة في حال الإصابة ببكتيريا معينة، لافتة إلى أن المضادات الحيوية لها آثار جانبية كثيرة وتظهر على معظم المواطنين كمشكلات الجهاز الهضمي والإسهال وانتفاخ البطن وظهور الطفح الجلدي عند البعض وكذلك الالتهابات الفطرية.