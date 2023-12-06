باحث: المصريون بالخارج قطعوا مسافات طويلة للتصويت بانتخابات الرئاسة

قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ المصريين بالخارج كانوا حرصيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حتى أنَّه كان هناك مصري في ولاية شيكاغو قطع مسافة 9 ساعات سفر للإدلاء بصوته، وغيره من أبناء الخارج الذين قطعوا ممسافات طويلة من أجل المشاركة.

استراتيجية مصرية ناجحة في التواصل مع أبناء الخارج

وأوضح «سلامة» خلال لقاء له عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية نجحت في استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج، وذلك من خلال المبادرات التي قدمتها لهم، والتي خلقت الرابط بينهم وبين الدولة المصرية، وعكست على حرصهم الشديد على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي.

137 مقر في 121 دولة

وأضاف أنَّ عدد المقارات الانتخابية في الخارج بلغ 137 مقرًا في 121 دولة، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج للادلاء بأصواتهم، معربًا عن أمنيته بزيادة عدد المقارات الانتخابية للمصريين بالخارج في الاستحقاقات القادمة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج.