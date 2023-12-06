ضخ 66 طن سكر في منافذ مركز القوصية بأسيوط.. الكيلو بـ27 جنيها

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القوصية في محافظة أسيوط، ضخ 66 طن سكر في الأسواق لبيعها بسعر 27 جنيها للكيلو، من خلال منافذ متفرقة بمختلف أنحاء المركز، وتشرف عليها الإدارة التموينية بالمدينة.

توفير كميات من السكر

وقال اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية في محافظة أسيوط، إنه في إطار مبادرات الدولة فى توفير السلع بأسعار مخفضة، تم توفير كميات وصلت إلى 66 طن سكر يتم ضخها في مركز القوصية، عبر منافذ متفرقة بأنحاء دائرة المركز وتشرف عليها إدارة تموين القوصية.

توزيع السكر بسعر 27 جنيهًا

وأضاف رئيس مركز ومدينة القوصية، أن أعمال التوزيع أشرف عليها المهندس مصطفى فتحي عبدالحكيم نائب رئيس المركز، وبرفقته سامح عبدالعال مدير إدارة تموين القوصية، وعزت فتحى مدير ادارة التضامن الاجتماعى بالقوصية، وتتضمن توزيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو عن طريق منافذ يتم اختيارها من قبل إدارة التموين مؤهلة لذلك، موكدا أن الوحدة المحلية لن تتدخر جهدا فى توفير كافة الخدمات والسلع للمواطنين، وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون احتكار السلع بالاسواق.