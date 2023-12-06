إطلاق اسم المستشار عبدالمجيد محمود على محور في المقطم

وافق المجلس التنفيذي في محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على عدد من مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، وجرى إطلاق اسم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، على محور شمال شارع 9 في المقطم.

وشملت القائمة إطلاق اسم العميد إبراهيم الرفاعي، على كوبري العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة.

وتضمنت القائمة، اسم العميد إبراهيم الرفاعي علي كوبري العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع 9 بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل امام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك تقديرًا لما قدموه في سبيل الوطن.

حسن رشدان وياسين عبد الغفار

كما تضمنت القائمة إطلاق اسم المهندس حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، وإطلاق اسم الدكتور ياسين عبدالغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.