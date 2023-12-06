قبل الصمت الدعائي.. اعرف ضوابط إدلاء ذوي الهمم بصوتهم في الانتخابات

تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و 11 و12 ديسمبر لاقتراع المصريين بالداخل، وذلك بعد موعد الصمت الانتخابي وتوقف الحملات الدعائية، والذي يوافق 8 ديسمبر.

وفي إطار هذا، حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، مجموعة من ضوابط إدلاء ذوي الهمم بصوتهم في الانتخابات أو الاستفتاء، كالتالي:

يحق لذوي الهمم إبداء رأيه شفاهية

- نصت المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهية على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

- إذا لم تمنعه إعاقته من إبداء صوته، فيقوم كسائر الناخبين بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخب.

- يجب أن يوقع الناخب اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.