حمله «مشارك» لحزب المستقلين الجدد تدعو مواطني الجيزة للتصويت بالانتخابات

زارت حزب المستقلين الجدد بمحافظة الجيزة قرية طموه بمحافظة الجيزة، تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد لأمانات الحزب بالمحافظات بالنزول للقرى والمدن، بعد إطلاق حملة مشارك؛ لتحفيز المواطنين للمشاركة، لتكون القرية بداية للحملة في المحافظة.

حملة مشارك

وأكد محمد لاشين أمين الحزب بالمحافظة: «إننا نعمل منذ بداية الحملة على زيادة وعي المواطن بأهمية بالمشاركة في الانتخابات، والخروج بكثافة؛ لضمان استمرار مسيرة البناء والحفاظ علي استقرار البلد في هذا التوقيت الصعب».

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد «لاشين» أن: «مساندتنا ودعمنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعيطينا قوة في إقناع المواطن بما تم من إنجازه في كل المجالات على مدار العشر سنوات السابقة، وإننا سنستمر في حملتنا في كل قرى المحافظة، حتى يوم التصويت طبقا لضوابط الدعاية المقررة قانونا من الهيئة الوطنية للانتخابات».

وعقد المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، اجتماعا لبحث آليات الحشد، وتنظيم خروج المواطنين للتصويت في الانتخابات، وكيفية تحفيزهم للخروج، وخاصة الشباب والمرأة.

وانتهى الاجتماع إلى وضع خطة لإطلاق حملة مشارك، وذلك للترويج والتشجيع علي المشاركة، وجرى الاتفاق على لوجو للحملة وإطلاقها إلكترونيا.