محمود بدر: المشاركة السياسية واجب وطني

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ المشاركة السياسية واجب وطني في المقام الأول، يجب على كل شاب مصري أن يقوم به، لافتا إلى أنّ شباب الجامعات تقع عليهم مسؤولية المشاركة بشكل أساسي لأنهم مستقبل الأمة وحاضرها المشرق.

وأوضح «بدر» خلال كلمته في مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب بجامعة عين شمس، أنّ الدولة المصرية تقوم بدورها الرقابي لضبط مخالفات الأسعار والمشاركين فيها، وأنّ الأجهزة الرقابية تعمل بمنتهى الحسم في مواجهة المتورطين في أي من عمليات الفساد، أو تلاعب بالسلع الغذائية.

وأكد أنّ المشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني، واستكمال لما بدأته الدولة المصرية من تنمية وإصلاح شامل، مشيرا إلى أنّ الآلاف يقدمون أرواحهم للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولدينا أكثر من 4 آلاف شهيد و12 ألف جريح في مواجهة الإرهاب، ويتبقى الآن دور الشباب المصري في المشاركة السياسية والتعبير عن رأيه أمام العالم.